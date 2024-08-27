Россия ударила «Кинжалами» по аэродромам Украины

Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским аэродромам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Для атаки использовались аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

Под удар попали «критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины», отметили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что все назначенные цели были успешно поражены.

Утром 27 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что склады с боеприпасами и военный аэродром в Хмельницкой области подверглись ракетным ударам. По словам подпольщика, в результате удара в районе Староконстантиновки могла быть уничтожена система противовоздушной обороны украинских войск. Кроме того, предположительно, был поражен пункт дислокации пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также во вторник Лебедев сообщал о поражении пункта размещения иностранных инструкторов в Кривом Роге. По его словам, украинские военные медики вывезли около 15 раненых, все — англоязычные. При этом сразу после «прилета» квартал был оцеплен Службой безопасности Украины (СБУ), к месту долго не допускали гражданские кареты скорой помощи.

Ранее украинский генерал заявил о «крупнейшем ударе» РФ дронами и ракетами.