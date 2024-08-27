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Эксперты объяснили, почему ВКС РФ сменили тактику ударов по объектам на Украине

Военэксперт Матюшин: ВКС РФ наносят удары по Украине в утренние часы

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Министерство обороны РФ

Tsargrad.tv выяснил у экспертов, почему Вооруженные силы России сменили тактику и теперь наносят удары по объектам на территории Украины не в ночные, а в утренние часы. Специалисты полагают, что утром в местах дислокации противника собирается больше личного состава, техники, подтягиваются резервы и т.д.

«Эти удары еще больше загоняют Украину в полнейшую декоммунизацию, <...> Напомню как раз, что свою энергетику Украина получила при коммунистах. Поэтому сейчас мы отбираем ее у них. И помогаем украинцам декоммунизироваться», — отметил военный эксперт Александр Матюшин.

Накануне Россия нанесла «один из самых крупнейших ударов» по Украине. В Минобороны РФ заявили, что все назначенные цели, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, поражены. В Киеве сообщили о повреждении инфраструктурных объектов в 15 областях и проблемах с энергоснабжением. Что известно о массированном ударе и почему силы и средства ПВО Украины не проявили своей эффективности — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников в Кривом Роге.

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