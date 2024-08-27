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Командир «Ахмата» перечислил остановленные в Курской области бригады ВСУ

Алаудинов: в Курской области остановлены пять бригад ВСУ

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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Российские войска остановили пять бригад Вооруженных сил Украины в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«61-я бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови. Сейчас уже закинули сюда 92-ю бригаду, наверху 95-ю бригаду, и они тоже пошли уже к своему завершению», — сказал военный.

До этого Алаудинов сообщил, что подразделения украинской армии за минувшие сутки понесли очень большие потери на Курском направлении. По его словам, фронт особо не изменился, кроме того, что 26 августа Вооруженные сил (ВС) России взяли под контроль два населенных пункта.

26 августа командир спецназа заявил, что российская армия доминирует по всей линии боевого соприкосновения. Алаудинов отметил, что, хоть противнику удалось прорваться через границу РФ, войска ВС России продолжают их планомерно уничтожать.

Ранее американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ.

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