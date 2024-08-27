Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском (Красноармейск — российское название) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, сложно понять, какого плана придерживаются президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, но ситуация под Покровском выглядит «критически и катастрофично».

Парламентарий посетовал на то, что, если российская армия возьмет под контроль населенный пункт, то дорога на город Днепр (Днепропетровск — российское название) будет открыта.

15 августа глава украинской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявлял, что Вооруженные силы России подошли «почти вплотную» к городу.

В связи с этим 18 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Покровска, Мирнограда и Селидово в ДНР срочно эвакуироваться. 26 августа назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил, что принудительная эвакуация детей вместе с родителями и опекунами теперь будет проводиться почти в 30 населенных пунктах.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что потеря Покровска в ДНР будет для Украины катастрофой.