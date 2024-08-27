Российские военные за сутки сбили четыре ракеты «Точка-У»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», три авиабомбы Hammer и 31 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» французского производства и 31 беспилотник», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике (ДНР).

26 августа Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по газокомпрессорным станциям, находящимся в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины.

Кроме того, в министерстве добавили, что ВС России ударили по электроподстанциям в девяти украинских регионах. По данным ведомства, они находились в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в ДНР.