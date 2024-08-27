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В СВР прокомментировали данные о том, что Украина сама готовила атаку на Курскую область

Нарышкин: РФ не доверяет данным, что Киев сам готовил атаку на Курскую область

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российская сторона не доверяет заявлениям западных государств о том, что Украина самостоятельно готовила атаку на Курскую область. Об этом ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Доверия к таким заявлениям нет», — сказал он.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения о том, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область проходит без поддержки западных стран, являются ложью.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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