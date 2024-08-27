Politico узнало о планах Киева представить США список целей в России

Украина готовится представить высшим должностным лицам национальной безопасности США список потенциальных целей на территории Российской Федерации, по которым можно будет бить дальнобойным оружием, если Вашингтон позволит применять для этого свое оружие. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, осведомленных о действиях властей Украины.

Отмечается, что Киев планирует прибегнуть к этому списку, чтобы воспользоваться последней попыткой убедить Соединенные Штаты снять ограничения на применение американского оружия на территории РФ. Киев ранее уже перечислял Вашингтону ряд потенциальных целей, новый список, предполагается, будет более проработанным.

Источники сообщили Politico, что министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента республики Андрей Ермак на этой неделе должны прибыть в Вашингтон для переговоров и представить американской администрации новый список.

Американские власти считают, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения для хода конфликта, поскольку Россия «сделала недосягаемыми» важнейшие цели, в том числе авиацию, пишет издание. Однако украинская сторона определила несколько важных целей, которые, с точки зрения Киева, можно поразить с помощью американских ракет, утверждают собеседники Politico.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.