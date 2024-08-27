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Стало известно о попытке прорыва ВСУ еще на одном участке Белгородской области

Mash: ВСУ попытались прорваться у МАПП «Шебекино» в Белгородской области

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в атаке у пункта пропуска было задействовано 300 украинских солдат. Однако, как отмечают журналисты, российские пограничники пресекли попытку прорыва.

По данным Mash, для поддержки на участок прилетели вертолеты, которые ударили по позициям ВСУ.

До этого украинские войска вступили в бой с пограничниками России у населенного пункта Нехотеевка в Белгородской области. По предварительной информации, противник имел восемь бронемашин и до 60 солдат.

Позже российские военнослужащие отбили атаку Вооруженных сил Украины. Потери со стороны украинской армии составили до 20 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя произошедшее, сообщил, что ситуация на российско-украинской границе остается сложной, но контролируемой. В настоящее время российские военные проводят плановые работы.

Ранее в Белгородской области сообщили об атаке ВСУ на регион.

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