Гладков сообщил о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины пытаются прорваться через границу Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области», — написал чиновник.

Также он сослался на данные министерства обороны России. Там заявили, что ситуация на российско-украинской границе остается сложной, но контролируемой. В настоящее время российские военные проводят плановые работы.

Гладков попросил население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ попытались прорваться в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Шебекино» в Белгородской области.

Также стало известно, что украинские войска вступили в бой с пограничниками России у населенного пункта Нехотеевка в Белгородской области. По предварительной информации, противник имел восемь бронемашин и до 60 солдат.

Позже российские военнослужащие отбили атаку Вооруженных сил Украины. Потери со стороны украинской армии составили до 20 человек.

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