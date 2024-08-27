В МО РФ заявили, что Украине поставили опасный компонент химоружия

Украине поставили сотни тонн химического вещества, которое можно использовать для производства химоружия. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«Речь идет о поставках порядка 500 тонн триэтаноламина — соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта», — сказал он.

По его словам, в июле текущего года украинская компания «Реагент» импортировала более 160 тонн этого вещества.

Кириллов заявил об отсутствии открытых данных о целях использования импортированных реагентов. Он призвал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обратить внимание на это.

В июле заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие против российской армии. Дипломат отмечал, что Москва передает данные об этом по линии ОЗХО.

Ранее стало известно о намерении Запада обвинить Россию в применении химоружия.