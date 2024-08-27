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В США задержали венгра по подозрению в закупке радиостанций для РФ

Минюст США: гражданина Венгрии задержали по обвинению в закупках для ВПК РФ

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Global Look Press

В США задержали гражданина Венгрии Бенсе Хорвата по подозрению в закупке американских радиостанций военного образца для, предположительно, их последующей переправки в Россию. Об этом сообщил минюст США.

В ведомстве уточнили, что Хорват был задержан по прибытии в аэропорт Сан-Франциско (штат Калифорния) 23 августа.

По данным ведомства, он закупил в США около 200 радиостанций, однако американская таможня задержала эту партию на границе. Задержанный вел переговоры с американскими компаниями по экспорту радиостанций с января 2023 года. По версии обвинения, гражданин Венгрии собирался переправлять электронику в Россию через Латвию.

Он якобы управлял многонациональной закупочной сетью, которую наняли различные предприятия, связанные с правительством РФ.

До этого суд в США приговорил москвича к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых данных на «криминальном интернет-рынке под названием Slilpp».

Ранее в США экстрадировали задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова.

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