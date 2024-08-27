Склады с боеприпасами и военный аэродром в Хмельницкой области подверглись ракетным ударам. Подробности РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, в результате удара в районе Староконстантинова могла быть уничтожена система противовоздушной обороны украинских войск. Кроме того, предположительно, был поражен пункт дислокации пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что один из ударов по Хмельницкой области угодил в объект, у которого часто замечали офицеров противника, в том числе иностранных.

До этого Лебедев сообщал о поражении пункта размещения иностранных инструкторов в Кривом Роге. По словам координатора пророссийского сопротивления, военные медики вывезли около 15 раненых, все — англоязычные. При этом сразу после «прилета» квартал был оцеплен Службой безопасности Украины (СБУ), к месту долго не допускали гражданские кареты скорой помощи.

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