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Стало известно о больших потерях ВСУ на Курском направлении

Алаудинов: ВСУ понесли очень большие потери за сутки на Курском направлении

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подразделения украинской армии за сутки понесли очень большие потери на Курском направлении, они пересматривают план действий. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, фронт не претерпел особых перемен.

«Кроме того, что вчера нашими смежными подразделениями были освобождены, зачищены два населенных пункта. Весь день, предыдущие ночь, сутки противник напирал без остановки, пытался продавиться на нашем участке, понес очень большие потери», — сказал Алаудинов.

Сегодня, считает он, Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили пересмотреть свои действия.

«С утра у нас чуть-чуть тишина», — добавил командир.

В ночь на 27 августа Апти Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие освободили в Курской области еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев.

До этого Алаудинов заявлял, что российская армия доминирует по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее российские истребители ударили ракетами по солдатам и технике ВСУ в Курской области.

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