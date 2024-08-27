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В Минобороны заявили, что США вывезли с Украины тысячи биопроб до СВО

Кириллов: США до СВО вывезли с Украины 16 тысяч биопроб для опасных агентов

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Bullit Marquez/AP

США и их союзники еще до начала специальной военной операции (СВО) вывезли более 16 тысяч биологических проб с Украины для создания агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, это биоматериалы граждан России, Украины и других государств постсоветского пространства.

Кириллов напомнил, что Минобороны ранее обнародовало данные, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки биоматериалов.

Военный заявил, что лишь в рамках проекта UP-8 образцы крови были отобраны у четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов).

Образцы крови и тканей перевозились напрямую в лаборатории, связанные с Пентагоном, к фирм-однодневкам и компаниям-посредникам не прибегали. В дальнейшем полученные материалы применялись в военно-биологических исследованиях, добавил Кириллов.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся использовать химические боеприпасы.

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Операция на Украине
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