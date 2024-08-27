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В Киеве и еще двух городах Украины произошли взрывы

В Киеве и еще двух украинских городах гремят взрывы

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрывы произошли в Киеве и городах Ровно и Сумы на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробностей нет.

За ночь по всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. В Минобороны Украины пообещали ответить на нее.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее названо число регионов Украины, которые подверглись массированной атаке ВС РФ.

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