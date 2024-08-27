В Киеве и еще двух городах Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве и городах Ровно и Сумы на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

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За ночь по всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. В Минобороны Украины пообещали ответить на нее.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее названо число регионов Украины, которые подверглись массированной атаке ВС РФ.