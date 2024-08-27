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В МО РФ заявили, что ВСУ могут использовать химические боеприпасы в зоне СВО

Кириллов: ВСУ готовятся использовать химические боеприпасы

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Украинские войска готовятся использовать химические боеприпасы для артиллерийских систем западного производства. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства», — поделился генерал-лейтенант.

Он указал на трофейную документацию, которую обнаружили на оставленных украинских позициях российские военные. Среди прочего было обнаружено методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.

До этого Кириллов говорил, что украинские военные могут использовать химикаты для покушений на должностных лиц Донбасса.

По его словам, недавно российские военные обнаружили в одном из тайников ВСУ подготовленные вещества, включая смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смеси.

Ранее военкор Марат Хайруллин сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области.

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