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Российские военные нашли готовые к применению токсины в тайнике ВСУ

МО РФ: в одном из тайников ВСУ были найдены готовые к применению токсины

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Depositphotos

Военнослужащие РФ обнаружили в августе в одном из тайников украинских войск токсичные вещества, в составе которых были тактические смеси, а также смесь на основе нитрата таллия. Об этом на брифинге рассказал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«Напомню, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях», — заявил Кириллов.

Генерал добавил, что тактические смеси, обнаруженные в токсинах, есть среди включенных в третий список Конвенции о запрещении химического оружия.

Также Кириллов заявил на брифинге, что ВСУ, предположительно, хотели использовать обнаруженные российскими войсками химикаты для покушений на должностных лиц регионов Донбасса.

Ранее Россия обвинила США в поставке Украине отравляющих веществ.

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