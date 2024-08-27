В МО заявили, что Киев может готовить очередные провокации с химикатами

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ могут готовить очередные провокации с применением химикатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции», — поделился Кириллов.

До этого в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что США остаются главным поставщиком отравляющих веществ украинской стороне.

Речь идет о так называемых веществах «Би-Зет», «Си-Эс», «Си-Ар». По данным постпредства, украинские войска применили токсичные химикаты в зоне СВО не менее 400 раз.

13 мая украинские войска использовали против жителей села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) боевые отравляющие вещества.

Ранее военкор Марат Хайруллин сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области.