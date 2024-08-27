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В МО РФ заявили, что ВСУ могут использовать химикаты для покушений на чиновников Донбасса

МО РФ: ВСУ могут использовать химикаты для покушений на донбасских чиновников

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что украинские военные могут использовать химикаты для покушений на должностных лиц Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кириллова, недавно российские военные обнаружили в одном из тайников ВСУ подготовленные вещества, включая смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смеси.

«С учетом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов», — поделился генерал-лейтенант.

До этого Кириллов сообщал, что украинские войска применяют отравляющий газ, подобный тому, который нацисты использовали в камерах в своих концлагерях.

Кириллов добавил, что благодаря СВО часть американских биологических лабораторий на Украине прекратили работу, и в данный момент их пытаются перенести в страны бывшего советского блока и в Африку.

Ранее военкор Марат Хайруллин сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области.

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