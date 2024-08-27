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Российский генерал заявил о возможном создании на Украине «грязной бомбы»

Кириллов: Украина получает компоненты для «грязной бомбы» через Польшу и Румынию

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Shutterstock/FOTODOM

Отходы опасных химических производств и ядерного топлива, которые ввозятся на территорию Украины, могут быть применены для изготовления так называемой «грязной бомбы» и химических провокаций «под чужим флагом». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

Он напомнил, что в одном из последних брифингов российская сторона отмечала, что поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Кириллов также отметил, что в этой связи Россия в очередной раз призывает Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести настоящее и беспристрастное расследование фактов применения Вооруженными силами Украины токсичных химикатов с учетом представленной Москвой доказательной базы и проинформировать государства конвенции о результатах.

Также Кириллов заявил, что военные могут использовать химикаты для покушений на должностных лиц Донбасса.

Ранее военкор Марат Хайруллин сообщал, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области.

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Операция на Украине
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