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Украинский пленный рассказал, как ВСУ вели себя в курском приграничье

Пленный Тяжкороб: ВСУ в курском приграничье вели себя «как дебилы»

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Yan Dobronosov/Reuters

Украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал, что военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя как дебилы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам военнопленного, ему показали видеозапись с действиями украинских военных.

«Они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари», — поделился пленный.

Тяжкороб рассказал, что украинские военные занимались мародерством, брали все — телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь.

До этого Тяжкороб рассказывал, что ВСУ должны были зайти на территорию Курской области на 15 дней. По словам пленного, именно такие сроки называло украинское командование, когда отправляло солдат в Курскую область.

Он добавил, что украинские военные не хотят этой войны, не видят смысла продолжать ее на чужой земле.

Также пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гусляков рассказал, что его сослуживцы стреляли по сдающимся в плен украинцам.

Ранее пленный рассказал об отправке мобилизованных Украины «на мясо».

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