Наемники из Польши, Франции, а также чернокожие американцы были в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал российский военный с позывным «Зёма».

По его словам, российским подразделениям удалось перехватить иностранных боевиков, «им досталось хорошо».

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Многим жителям приграничных районов пришлось покинуть свои дома.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.