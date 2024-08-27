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Российские военные не позволили ВСУ продвинуться в Курской области

Минобороны: ВС РФ предотвратили прорыв ВСУ в Малую Локню в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» помешали подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройтив населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Российские военные заняли оборону в здании исправительной колонии № 11. Гражданский персонал и заключенные ИК были заранее эвакуированы.

В ведомстве рассказали, что бойцы ВС РФ превратили колонию в настоящую крепость, заняв оборону вокруг нее и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и удерживали позиции в течение нескольких дней.

При попытке прорваться в населенный пункт армия Украины потеряла около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также около сотни военнослужащих, добавили в Минобороны РФ.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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