Украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал, что ВСУ должны были зайти на территорию Курской области на 15 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам пленного, именно такие сроки называло украинское командование, когда отправляло солдат в Курскую область.

«Полмесяца назад, когда мы были уже под Курском, дальше некуда было бежать: ни документов, ни телефона, ни ключей от квартиры, ни денег с собой — все забрали», — поделился боец.

Он добавил, что украинские военные не хотят этой войны, не видят смысла продолжать ее на чужой земле.

До этого пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гусляков рассказал, что его сослуживцы стреляли по сдающимся в плен украинцам.

По его словам, он решил сдаться в плен под Волчанском вместе с другим военнослужащим с позывным «Дед». Он отметил, что по ним начали стрелять в спину сначала из автоматов, потом из пулеметов. Гусляков считает, что ВСУ пытались помешать их сдаче в плен и послали за военными дрон.

Ранее пленный рассказал об отправке мобилизованных Украины «на мясо».