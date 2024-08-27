Пункт размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражен в Кривом Роге. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

В ночь на 27 августа украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Кривом Роге.

По словам Лебедева, военные медики вывезли около 15 раненых, все — англоязычные.

Подпольщик добавил, что сразу после «прилета» квартал был оцеплен Службой безопасности Украины (СБУ), к месту долго не допускали гражданские кареты скорой помощи. Кроме того, удар не освещался СМИ и сухо комментировался властями.

До этого сообщалось, что в рядах уничтоженной российскими десантниками диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая пыталась высадиться на Кинбурнской косе, были иностранцы. По словам командира расчета ПТРК с позывным «Настроение», среди диверсантов в том числе были польские военнослужащие, при себе у них были обнаружены шевроны, документы, специальные знаки в виде жетонов.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.