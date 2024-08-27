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ВС РФ за ночь пресекли атаку украинских беспилотников на два российских региона

МО: средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в Курской и Белгородской областях

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь сбили пять крылатых дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два над территорией Курской», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению мэра Курска Игоря Куцака, в результате атаки дронов на ряде объектов в области зафиксировали незначительные повреждения. Помимо этого, произошел пожар на дачном участке. В ходе налета никто не пострадал.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщал, что в селе Репяховка Краснояружского района после атаки беспилотника пострадали мужчина и женщина. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга. В населенном пункте также оказались повреждены три легковых автомобиля, один из которых сгорел. В селе Косилово дрон ВСУ влетел в частный дом, пострадали три женщины.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе.

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