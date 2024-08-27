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Российские десантники на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников

РИА Новости: на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников

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РИА Новости

В рядах уничтоженной российскими десантниками диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась высадиться на Кинбурнской косе, были граждане Польши. Об этом командир расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с позывным «Настроение» рассказал РИА Новости.

По его словам, среди диверсантов были иностранные граждане, в том числе польские военнослужащие. При себе у них были обнаружены шевроны, документы, специальные знаки в виде жетонов. Уничтоженные имели многочисленные нацистские татуировки. При них найдены американские винтовки и пулеметы американского производства, импортные гранаты.

«Настроение» рассказал, что бойцы группировки войск «Днепр» под сильным огнем противника подготовили свое оружие и при появлении плавсредств ВСУ отразили попытку высадки украинской диверсионно-разведывательной группы.

До этого российский вертолет Ми-28НМ ударил по живой силе ВСУ в Курской области.

Трамп заявил, что российская армия отлично умеет вести боевые действия зимой.

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