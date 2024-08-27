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Т-80 разгромил опорник ВСУ под Авдеевкой

МО: экипаж танка Т-80 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Экипаж танка Т-80 из группировки войск «Центр» успешно атаковал опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

«Военнослужащие танкового экипажа горного мотострелкового соединения нанесли удар по опорному пункту ВСУ, что способствовало продвижению штурмовых групп в этом районе», — отметили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, приближаясь к укреплениям противника, танкисты применили 125-мм осколочно-фугасные снаряды для уничтожения пулеметных точек и огневых позиций ВСУ.

Стрельба велась с расстояния около 800 метров под постоянным обстрелом противника, рассказали военные. По их информации, экипаж, выдержав множественные минометные удары, атаки FPV-дронов и артиллерийские обстрелы, использовал весь боекомплект и покинул огневую позицию, «успешно выполнив поставленную задачу».

Ведомство отметило, что профессиональные действия экипажа танка позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в заданном районе.

Ранее удары российских войск вынудили ВСУ строить понтоны под Купянском из подручных материалов.

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