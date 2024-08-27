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Удары российских войск вынуждают ВСУ строить понтоны под Купянском из подручных материалов

Эксперт Марочко: ВСУ под Купянском вынуждены строить понтоны из досок и бутылок

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Находящиеся у города Купянска Харьковской области украинские войска после систематических ударов российской армии вынуждены строить понтонные переправы через реку Оскол из подручных материалов. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы каждый день уничтожают украинские понтонные переправы у Песчаного. Кроме того, снабжение украинской армии на этом участке фронта весьма затруднено. Поэтому противник вынужден возводить переправы из всевозможных подручных материалов, в том числе досок и бутылок.

Марочко отметил, что ежедневно уничтожается не менее трех понтонных переправ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что украинские военные из-за активных действий российской армии не смогут постоянно возводить новые понтонные переправы.

До этого сообщалось, что у украинских войск начались проблемы со спутниковой связью Starlink в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Киев направил большое количество наемников в Харьковскую область.

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