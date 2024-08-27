В Пентагоне признали продвижение российской армии

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США признали продвижение российской армии на Красноармейском (Покровском) направлении на подконтрольной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Говоря об обстановке на данном направлении, Райдер отметил, что американские власти следят за ситуацией.

«Русские здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой территории идут тяжелые бои», — сказал пресс-секретарь Пентагона.

По его словам, США продолжат поддерживать связь и консультироваться с украинской стороной, чтобы лучше понять ее потребности в военной поддержке.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики наиболее сложным для украинских войск. По его словам, там больше всего российских штурмов. Кроме того, среди сложных направлений Зеленский перечислил Времевское, Торецкое и Кураховское.

Ранее в ФРГ рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.