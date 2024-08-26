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Главком ВСУ отчитался перед НАТО о ситуации на фронте

Сырский отчитался перед командующим силами НАТО в Европе о ситуации на фронте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел разговор с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, во время которого они обсудили ситуацию на фронте. Об этом главком ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, он проинформировал Каволи «о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта».

Он также заявил, что рассказал о потребности украинской армии, в частности, в боеприпасах, военной технике, обсудил усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

До этого командир артиллерийской бригады ВСУ заявил в беседе с газетой Financial Times, что переброска Украиной своих немногочисленных ресурсов в Курскую область позволила Вооруженным силам России достичь успеха в Донбассе.

По его словам, украинские подразделения вернулись к нормированию боеприпасов, поскольку они были перераспределены для атаки на этот российский регион. Киев перебросил туда более 10 тысяч солдат, в том числе многих из элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из контролируемых Киевом районов Донецкой народной республики и Харьковской области, где сейчас идут самые ожесточенные бои. По информации издания, российские войска прорывают оборону ВСУ, скоро они добьются полного контроля над Донецкой народной республикой (ДНР).

Ранее на Украине признали, что ВСУ терпят поражение.

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