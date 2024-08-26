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На Западе заявили, что Киев пересек красную линию Вашингтона

FT: вторжение ВСУ в Курскую область пересекло красную линию Вашингтона

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Киев операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области пересек красную линию Вашингтона. Об этом пишет Financial Times.

В публикации сказано, что главным опасением нынешней американской администрации является начало ядерной войны с РФ, поэтому она сделала своей целью ее избежать. Но действия Украины в конфликте с РФ могут привести к ее начало, говорится в материале.

Ночью и утром 26 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.

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