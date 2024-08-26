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На Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области

Журналист Боуз: РФ начала первый этап ответа на операцию ВСУ в Курской области

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Shutterstock

Российская Федерация начала первый этап своего ответа Украине за операцию ВСУ в Курской области. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя недавний массированный удар Вооруженных сил РФ по украинской территории.

«По Украине нанесли, возможно, самый большой ракетный удар с начала этой стадии конфликта», — написал он.

Ночью и утром 26 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света.

Минобороны РФ со своей стороны сообщило, что било по «критически важным» объектам энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. ВС РФ атаковали подстанции, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины. Вдобавок удар был нанесен по местам хранения западных «авиационных средств поражения» на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Ранее российские военные нанесли два удара по аэродрому в Сумах, где обучались пилоты FPV-дронов.

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