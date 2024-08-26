«Ланцет» поразил бронетранспортер ВСУ

Появились кадры поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео опубликовало министерство обороны РФ.

Бронетранспортер был обнаружен в районе лесопосадки в приграничном районе Курской области, после чего он был поражен попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

26 августа экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Владимир Путин поручил организовать бесперебойную связь в приграничных областях.