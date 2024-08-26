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В подполье заявили об отказе наемников слушать команды Киева и пересекать Днепр

РИА Новости: часть наемников отказалась пересекать Днепр по команде Киева

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большая часть иностранных наемников отказалась выполнять поручения командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье Херсона.

«Отказавшихся от участия в десанте на левый берег Днепра иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки разоружили, и в настоящее время командование украинской армии принимает решение об их дальнейшей судьбе», — сказал участник сопротивления.

По словам члена подполья, наемники решили отказаться от участия в операции из-за неудачного опыта ВСУ на Тендеровской косе.

24 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ планировали высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Цель операции, которая была приурочена ко дню независимости Украины, — поставить флаги на левом берегу региона и показать Западу свои успехи.

Позже пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что украинская армия не стала реализовывать операцию из-за огласки информации.

Ранее российские военные не дали ВСУ высадить десант в Херсонской области.

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Операция на Украине
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