Российские войска ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по газокомпрессорным станциям, расположенным в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, пораженные объекты обеспечивали функционирование газотранспортной системы Украины.

Также в Минобороны РФ добавили, что российские военные ударили по электроподстанциям в девяти регионах Украины. По информации ведомства, они располагались в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

До этого государственное предприятие Молдавии «Moldelectrica» заявило о сбоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдавия в связи с атакой на украинскую инфраструктуру. Ситуация находилась под контролем.

Ранее в Минобороны назвали число уничтоженных за ночь над территорией России беспилотников.