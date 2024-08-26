Украина пообещала ответить на сегодняшний массированный обстрел

Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел страны. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что в результате этой атаки была нарушена критическая инфраструктура Украины. По его словам, это еще раз доказывает, что «для победы» стране нужны «дальнобойные возможности» и снятие ограничений на удары по военным объектам на российской территории.

«Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства», — сказал Умеров.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Кроме того, повреждена дамба Киевской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. Он призвал союзников снять все ограничения по использованию западного оружия для ударов по России.

Ранее в Госдуме отреагировали на массированный удар по Украине.