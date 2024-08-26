Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина пообещала ответить на сегодняшний массированный обстрел

Умеров заявил, что Украина готовит ответ России на сегодняшний обстрел

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел страны. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что в результате этой атаки была нарушена критическая инфраструктура Украины. По его словам, это еще раз доказывает, что «для победы» стране нужны «дальнобойные возможности» и снятие ограничений на удары по военным объектам на российской территории.

«Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства», — сказал Умеров.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Кроме того, повреждена дамба Киевской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. Он призвал союзников снять все ограничения по использованию западного оружия для ударов по России.

Ранее в Госдуме отреагировали на массированный удар по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами