Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в приграничных районах Курской области России более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВСУ лишились одного танка, двух боевых машин пехоты, трех бронетранспортеров и 21 боевой бронированной машины, а также пяти артиллерийских орудий, двух минометов, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Всего за время боев в Курской области армия Украины потеряла более 6200 солдат, 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 404 боевые бронированные машины, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS производства США и другую технику.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.