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Армия Польши прокомментировала массированный удар ВС РФ по Украине

Армия Польши назвала удар ВС РФ по Украине одним из самых интенсивных

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Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Массированный удар высокоточным оружием по территории Украины, совершенный утром 26 августа Вооруженными силами (ВС) РФ, был одним из самых интенсивных. Об этом сообщило оперативное командование армии Польши в соцсети X.

«Этим утром была одна из самых интенсивных российских воздушных атак по территории Украины», — отмечается в публикации.

Сегодня состоится брифинг по результатам реагирования польских вооруженных сил на российскую атаку по Украине, отметили в оперативном командовании.

В понедельник Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена с использованием ракетных комплексов воздушного и морского базирования и ударных беспилотников. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннюю атаку ВС РФ по территории Украины «одним из мощнейших ударов» и призвал Запад снять ограничение по использованию дальнобойного оружия для атак вглубь России. По словам украинского лидера, в ходе комбинированного удара Россия использовала более сотни ракет разных типов и беспилотников.

Ранее Шмыгаль сообщил, сколько регионов Украины подверглись массированной атаке ВС РФ.

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