Армия Польши прокомментировала массированный удар ВС РФ по Украине

Массированный удар высокоточным оружием по территории Украины, совершенный утром 26 августа Вооруженными силами (ВС) РФ, был одним из самых интенсивных. Об этом сообщило оперативное командование армии Польши в соцсети X.

«Этим утром была одна из самых интенсивных российских воздушных атак по территории Украины», — отмечается в публикации.

Сегодня состоится брифинг по результатам реагирования польских вооруженных сил на российскую атаку по Украине, отметили в оперативном командовании.

В понедельник Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена с использованием ракетных комплексов воздушного и морского базирования и ударных беспилотников. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннюю атаку ВС РФ по территории Украины «одним из мощнейших ударов» и призвал Запад снять ограничение по использованию дальнобойного оружия для атак вглубь России. По словам украинского лидера, в ходе комбинированного удара Россия использовала более сотни ракет разных типов и беспилотников.

Ранее Шмыгаль сообщил, сколько регионов Украины подверглись массированной атаке ВС РФ.