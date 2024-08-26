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Стало известно о применении ВКС РФ новой тактики удара по Украине

«ВХ»: на Украине новую тактику ударов ВКС РФ назвали каре, как в покере

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Пресс-служба Минобороны РФ

На Украине заявили о новой тактике Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, которые совершили утром 26 августа массированную атаку высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, и назвали ее «каре», как в покере. Об этом сообщила «Военная хроника».

«При отработке по особо важным целям прилетает по четыре ракеты Х-101, после чего объект добивается еще одной ракетой», — отмечается в сообщении.

По данным военкоров, такую тактику ВКС РФ уже использовали при ударах по киевскому заводу «Артем» в начале июля, и теперь «каре» используется все чаще.

Каре — комбинация игральных карт в покере: четыре карты одного достоинства четырех мастей, которые сопровождаются пятой картой — «кикером».

26 августа президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку армии России по территории Украины. Он назвал ее «одним из мощнейших ударов» и призвал Запад снять ограничение по использованию дальнобойного оружия для атак вглубь РФ. По словам украинского лидера, в ходе комбинированного удара Россия использовала более сотни ракет разных типов и беспилотников. В результате атаки зафиксировано много повреждений в энергетике, добавил Зеленский.

Ранее в прямом эфире украинского ТВ пропал свет во время ракетной атаки ВС РФ.

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Операция на Украине
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