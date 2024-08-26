Российские ПВО сбили Hammer и HIMARS

В зоне проведения специальной военной операции российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Кроме того, силами российской ПВО были уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, и четыре реактивных снаряда HIMARS производства Соединенных Штатов.

Утром 26 августа сообщалось, что российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины в Брянской области. Атака с применением БПЛА была пресечена около 11:00 мск.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. В Саратове дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек, повреждения получили четыре частных дома. По данным Mash, для атаки Вооруженные силы Украины использовали БПЛА «Бобер» с дальностью полетов до 800 километров.

Ранее сообщалось, что украинские войска пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области.