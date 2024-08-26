Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины

Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины

close
100%
Иван Родионов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была совершена с использованием ракетных комплексов воздушного и морского базирования и ударных беспилотников.

«Все назначенные цели поражены», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

На этом фоне премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что атака затронула 15 регионов, целью стала энергетическая инфраструктура.

Ранее подполье зафиксировало 10 ударов в Киеве.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами