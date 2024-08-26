ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была совершена с использованием ракетных комплексов воздушного и морского базирования и ударных беспилотников.

«Все назначенные цели поражены», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

На этом фоне премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что атака затронула 15 регионов, целью стала энергетическая инфраструктура.

Ранее подполье зафиксировало 10 ударов в Киеве.