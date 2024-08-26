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Брянскую область атаковал беспилотник

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины в Брянской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

Атака с применением БПЛА была пресечена около 11:00 мск, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Утром 26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома.

Позже он заявил, что во время атаки на Саратов один беспилотник влетел в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек, повреждения получили четыре частных дома.

По данным Mash, Украина атаковала Саратовскую область БПЛА «Бобер» с дальностью полетов 800 км.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.

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