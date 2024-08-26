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В Львовской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Власти Львовской области сообщили о повреждении энергетических объектов

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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе на западе Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

По словам Козицкого, повреждения были зафиксированы в понедельник после взрывов.

«Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением», — пояснил глава администрации.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры в городе Стрый Львовской области на западе Украины.

Речь идет о самом большом подземном хранилище газа Украины и Европы — Бильче-Волицком ПХГ (подземном хранилище газа). Мощность хранения ПХГ там составляет 17 млрд куб. м газа.

Незадолго до этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли удар по военнослужащим ВСУ в Волыни на западе Украины, а также по энергообъекту в Одессе на юге страны.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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