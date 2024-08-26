Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шмыгаль сообщил, сколько регионов Украины подверглись утренней атаке

Шмыгаль заявил, что РФ нанесла удары по энергетическим объектам в 15 областях

close
100%
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массированная атака РФ на Украину затронула 15 регионов, целью стала энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Для атаки были использованы беспилотники, крылатые ракеты, комплексы «Кинжал», заявил он.

Компания «Укрэнерго» была вынуждена применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Поручено при необходимости развернуть «пункты несокрушимости», отметил Шмыгаль.

По его словам, остановить обстрел украинских городов можно, уничтожив места запуска российских ракет. Премьер призвал союзников страны поставить стране дальнобойное оружие и разрешить наносить удары по объектам РФ.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

В ряде городов, в том числе в Киеве, было остановлено водоснабжение.

Ранее по всей Украине ввели экстренные отключения света на фоне атак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами