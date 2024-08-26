Шмыгаль сообщил, сколько регионов Украины подверглись утренней атаке

Массированная атака РФ на Украину затронула 15 регионов, целью стала энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Для атаки были использованы беспилотники, крылатые ракеты, комплексы «Кинжал», заявил он.

Компания «Укрэнерго» была вынуждена применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Поручено при необходимости развернуть «пункты несокрушимости», отметил Шмыгаль.

По его словам, остановить обстрел украинских городов можно, уничтожив места запуска российских ракет. Премьер призвал союзников страны поставить стране дальнобойное оружие и разрешить наносить удары по объектам РФ.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

В ряде городов, в том числе в Киеве, было остановлено водоснабжение.

Ранее по всей Украине ввели экстренные отключения света на фоне атак.