Появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове

Появилось видео из многоэтажного дома в Саратове, в который утром 26 августа врезался беспилотник. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах можно заметить многочисленные повреждения в одной из квартир. По данным издания, квартира находится на 28-м этаже дома.

Во время атаки дрона в квартире находилась 40-летняя женщина, она получила ранения. Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое.

26 августа Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома.

Позднее чиновник уточнил, что обломки БПЛА врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек. Также повреждения получили четыре частных дома.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.