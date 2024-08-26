Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой объект пытались атаковать ВСУ под Ярославлем

Губернатор Ярославской области Евраев: дрон ВСУ пытался атаковать нефтезавод

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.

«На подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет», — поделился Евраев.

Он уточнил, что на месте работают специалисты экстренных служб.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Брянской и Ярославской областями.

Российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки, ударив по объектам в Брянской и Ярославской областях.

Незадолго до этого беспилотники атаковали Саратовскую область. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщал, что четыре частных дома были повреждены в поселке Прибрежный Энгельсского района Саратовской области.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами