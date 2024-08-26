Стало известно, какой объект пытались атаковать ВСУ под Ярославлем

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.

«На подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет», — поделился Евраев.

Он уточнил, что на месте работают специалисты экстренных служб.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Брянской и Ярославской областями.

Российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки, ударив по объектам в Брянской и Ярославской областях.

Незадолго до этого беспилотники атаковали Саратовскую область. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщал, что четыре частных дома были повреждены в поселке Прибрежный Энгельсского района Саратовской области.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».