Подполье зафиксировало 10 ударов в Киеве

Около десяти ударов зафиксировано в Киеве. Об этом сообщил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — написал он.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропала электроэнергия.

Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.