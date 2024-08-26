В подполье заявили об ударе по центру комплектации мобилизованных ВСУ

По центру комплектации мобилизованных в армию Украины в Виннице был нанесен удар. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

В Виннице и области была зафиксирована серия «прилетов».

«Местные товарищи сообщают, что один из ударов по центру комплектации. Говорит, что «мобиков» свозят в другое место», — написал он.

Лебедев также заявил об ударе в Полтаве в место, откуда происходит распределение подразделений украинских войск в разные направления. По его словам, это остановит ротацию ВСУ на некоторое время.

До этого украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

В ряде городов, в том числе в Киеве, было остановлено водоснабжение.

Ранее сообщалось, что батальоны ВСУ попали в окружение сил РФ в ДНР.