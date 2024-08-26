Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили об ударе по центру комплектации мобилизованных ВСУ

Лебедев заявил, что в Виннице ударили по центру комплектации мобилизованных

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

По центру комплектации мобилизованных в армию Украины в Виннице был нанесен удар. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

В Виннице и области была зафиксирована серия «прилетов».

«Местные товарищи сообщают, что один из ударов по центру комплектации. Говорит, что «мобиков» свозят в другое место», — написал он.

Лебедев также заявил об ударе в Полтаве в место, откуда происходит распределение подразделений украинских войск в разные направления. По его словам, это остановит ротацию ВСУ на некоторое время.

До этого украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

В ряде городов, в том числе в Киеве, было остановлено водоснабжение.

Ранее сообщалось, что батальоны ВСУ попали в окружение сил РФ в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами