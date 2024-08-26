Подполье сообщило о взрыве в Николаевской области в районе подстанции

Сильный взрыв произошел в Николаевской области в районе места, где находится одна из мощнейших в области подстанций. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Уточняется, что взрыв произошел в направлении населенного пункта Трихаты.

«Военных объектов там хороших нет, но есть одна из самых мощных в области подстанций», — сказал он.

По словам Лебедева, после удара появилась информация о том, что в нескольких областных районах пропало электричество.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропала электроэнергия.

Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.